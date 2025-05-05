Бизнесу на УСН доначислили 180 миллионов рублей за дробление

В ходе выездной налоговой проверки налоговики обнаружили, что бизнес разделен на три компании на упрощенке и пересчитали налоги всем троим. Суды поддержали инспекторов.

Суд поддержал региональное УФНС в споре о доначислении налогов предприятиям в сфере лесопереработки. Трем участникам схемы доначислили 180 млн рублей.

«Судебные споры с налогоплательщиком, занимающимся лесопереработкой, идут почти три года. Он оспаривает доначисление своему предприятию — одному из участников схемы — 80 миллионов рублей налогов. Однако решение налогового органа устояло на этот раз уже в суде апелляционной инстанции», — рассказала начальник правового отдела УФНС России по Костромской области Татьяна Ершова.

При выездной проверке налоговики обнаружили, что владельцы разделили бизнес на три предприятия на УСН, чтобы сэкономить на налогах. Но вся группа работала под единым руководством как одна компания, доходы от реализации лесопродукции участники схемы делили между собой, чтобы попасть под лимиты УСН. Инспекторы посчитали, что с определенного периода компании потеряли право использовать упрощенку и должны были перейти на общий режим налогообложения. Им пересчитали налоги, начислили пени и штрафы на общую сумму 180 млн рублей.

Апелляционный суд оставил в силе решение выездной налоговой проверки и подтвердил возможность доначисления налогов каждому участнику схемы дробления, а не только головной компании.

Права на налоговую амнистию в этом случае участники схемы не имеют.

Подробнее о том, по каким критериям налоговая вычисляет нарушения и как избежать обвинений в дроблении, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С».

На курсе вы обучитесь всему, что нужно для работы на УСН: вести учет доходов и расходов и работать с НДС, сдавать отчеты без ошибок и настраивать 1С, защищать бизнес перед ФНС.

Онлайн-курс входит в подписку Клерк. Премиум — оформите годовую подписку за 6 000 рублей и получите доступ ко всем онлайн-курсам, а также разборам законов, записям вебинаров, справочно-правовой системе, безлимитным консультациями экспертов и другим материалам, доступным только подписчикам.

Купить подписку

Онлайн-курсы нельзя купить поштучно — они доступны только в подписке Клерк.Премиум.