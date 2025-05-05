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Бухгалтеры

Бухгалтеры на втором месте в рейтинге самых скучных профессий

7% россиян считают, что у бухгалтеров одна из самых скучных профессий. Специалисты по учету находятся в верхней строчке рейтинга вместе с охранниками и сторожами.

Сервис SuperJob составил рейтинг самых скучных профессий. В 2025 году первые места заняли охранники, бухгалтеры и сторожи.

15% россиян назвали самой скучной работу охранников, 7% проголосовали за бухгалтеров, а 5% — за сторожей. Также на работе чаще всего скучают продавцы, это заметили 4% участников опроса. 3% назвали неинтересной работу вахтера, еще столько же уверены, что любая офисная работа скучная, а 2% считают унылым труд библиотекарей и дворников.

Также в список скучных профессий попали: гардеробщики, депутаты, лифтеры, методологи, переводчики, программисты, фасовщики и операторы конвейеров. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

4% респондентов заявили, что любая работа будет скучной, если она не любимая. В том, что скучных профессий не бывает, уверены 14% россиян.

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