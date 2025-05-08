👓 Сдача декларации по НДС может привести к проблемам со зрением: реальная история

С 2025 года многие упрощенцы начали впервые работать с налогом на добавленную стоимость. И для большинства это настоящий стресс.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» поделились такой ситуацией:

«Добрый вечер, сдала отчетность, выдохнула, с этим НДС аж трясло. Сейчас вокруг себя вижу нормально, но текст мелкий и на экране особенно плывет, двоиться начал, в глазах как туман. Не с кем посоветоваться. Подскажите, это наверное дело к очкам идет? Со зрением всегда было все отлично», — делится бухгалтер.

Коллеги советуют сходить к окулисту и беречь здоровье. Хотя зрение может падать и от стресса. Ведь многие впервые стали работать с НДС в 2025 году.

Есть даже мнение, что «НДС того не стОит». Или вот:

«Столько всяких изменений каждый год происходит, что же из-за всего трястись и зрение терять? Это профессия для морально устойчивых)».

Подсказывают, что для уставших глаз есть хорошее упражнение на переключение и поддержку глазных мышц: приклеиваете на стекло или рисуете маркером на окне черный кружок диаметром 1-1,5 см и на расстоянии в 2-3 метра попеременно фокусируете зрение на кружок и на объект далеко за окном.

Еще советуют поискать хорошего проверенного остеопата: могут быть зажимы в шейном отделе, из-за работы за компьютером в стрессе. А также монитор с защитой для глаз или очки с защитой от голубого света.

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