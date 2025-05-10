ЦОК ПРЕМ 05.05 Мобильный (1)
Имущественный вычет

При продаже долевой недвижимости вычет в 1 млн рублей делят на всех

При расчете налоговой базы по НДФЛ с продажи квартиры можно применить имущественный налоговый вычет в 1 млн рублей. Если собственность долевая или совместная, то этот вычет будет один на всех.

Вычет распределяется так:

  • при долевой собственности – пропорционально доле;

  • при совместной собственности – по договоренности.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.11.2024 № 03-04-05/107541.

Вместо вычета можно уменьшить доходы на расходы, связанные с приобретением данной квартиры.

Как применять имущественный вычет в 1 млн рублей при продаже квартиры в разных ситуациях, мы рассказывали тут.

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