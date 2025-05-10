При продаже долевой недвижимости вычет в 1 млн рублей делят на всех

При расчете налоговой базы по НДФЛ с продажи квартиры можно применить имущественный налоговый вычет в 1 млн рублей. Если собственность долевая или совместная, то этот вычет будет один на всех.