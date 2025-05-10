При продаже долевой недвижимости вычет в 1 млн рублей делят на всех

Вычет распределяется так:
при долевой собственности – пропорционально доле;
при совместной собственности – по договоренности.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.11.2024 № 03-04-05/107541.
Вместо вычета можно уменьшить доходы на расходы, связанные с приобретением данной квартиры.
Как применять имущественный вычет в 1 млн рублей при продаже квартиры в разных ситуациях, мы рассказывали тут.
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