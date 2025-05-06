👍 Из-за отгулов зарплата не уменьшается

За работу в выходной день положена или двойная оплата, или одинарная + отгул. Если взять положенный отгул, это не должно влиять на размер заработной платы.

При этом согласно ст. 153 ТК такой день отдыха оплате не подлежит. Но это не значит, что данный отгул равносилен отпуску без сохранения зарплаты.

Отгулы должны исключаться из нормы рабочего времени, сообщает Роструд в письме от 02.04.2025 № ПГ/05332-6-1.

За месяц, в котором работник взял отгул, зарплата выплачивается полностью. При этом человек отработает меньше нормы на соответствующее количество дней (часов).

Это правило действует независимо от того, берет ли работник день отдыха в текущем месяце или в последующие.

Кстати, что выбрать – оплату в двойном размере или отгул, выбирает сам сотрудник, а не работодатель. Об этом напоминает Минтруд в письме от 07.03.2025 № 14-6/ООГ-1218.

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