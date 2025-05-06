В РСПП считают размытыми признаки трудовых отношений, предложенные Минтрудом

По мнению Российского союза промышленников и предпринимателей, новые признаки могут быть присущи гражданско-правовым договорам, а предложение оставить перечень признаков открытым разрушает законодательное регулирование трудовых отношений.

РСПП прокомментировал предложение Минтруда о добавлении в ТК РФ признаков трудовых отношений. Представители организации считают новые признаки неопределенными и размытыми.

«Практически каждый из предлагаемых Минтрудом "новых" признаков может быть присущ гражданско-правовому договору», — говорится в сообщении РСПП.

Законодательное закрепление таких признаков как относящихся только к трудовым отношениям может искоренить гражданско-правовые отношения между юридическими и физическим лицами, в том числе ИП. По новым критериям любой договор подряда или оказания услуг, заключенный между этими субъектами, может быть признан трудовым, считают в РСПП.

Кроме того, в союзе не считают правильным брать признаки определения трудовых отношений из решений Верховного суда.

«Суд объективно и всесторонне рассматривает каждое дело, вникает во все подробности и особенности отношений, поэтому нет ничего удивительно, а тем более плохого в том, что суды принимают разные — индивидуальные — решения по каждому делу», — отмечается в сообщении.

А трудовые инспекции будут применять предписанные признаки прямо и непосредственно.

Кроме того, в РСПП не поддерживают предложение оставить перечень признаков открытым со ссылкой на законы. Сейчас критерии трудовых отношений «зашиты» в ТК и составляют конструкцию правового института «трудовые отношения». Если менять эту конструкцию другими НПА, это разрушает законодательное регулирование трудовых отношений в целом, опасаются в организации.

Ранее мы писали, что Минтруд предложил дополнить ТК признаками трудовых отношений.

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