ЦОК ПРЕМ 05.05 Мобильный (2)
Трудовые отношения

❗ Минтруд дополнит ТК РФ признаками трудовых отношений

У инспекторов будет право в суде переквалифицировать правоотношения между исполнителем и работодателем в трудовые отношения, если они будут соответствовать определенным критериям.

Минтруд опубликовал законопроект с поправками в ТК, которые будут содержать список признаков трудовых отношений. Это станет для инспекторов подспорьем, чтобы обратиться в суд для переквалификаций отношений в трудовые.

В перечень критериев трудовых отношений войдут:

  • подчиненность и зависимость труда;

  • наличие дополнительных гарантий работнику;

  • интегрированность сотрудника в структуру работодателя;

  • еженедельные выходные и ежегодный отпуск;

  • инструменты, материалы и механизмы предоставляет работодатель;

  • устойчивый и стабильный характер отношений.

Также в документе есть отдельное положение, которое позволит Роструду требовать в суде признания отношений трудовыми. Например, если вместо трудового договора заключили договор гражданско-правового характера (ГПХ) или допустили сотрудника к работе без оформления документов. Инспекция может подать иск, если работодатель не устранит нарушения в установленные строки.

Закон вступть в силу с 1 сентября 2025 года.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.

Начать дискуссию