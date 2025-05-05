❗ Минтруд дополнит ТК РФ признаками трудовых отношений

У инспекторов будет право в суде переквалифицировать правоотношения между исполнителем и работодателем в трудовые отношения, если они будут соответствовать определенным критериям.

Минтруд опубликовал законопроект с поправками в ТК, которые будут содержать список признаков трудовых отношений. Это станет для инспекторов подспорьем, чтобы обратиться в суд для переквалификаций отношений в трудовые.

В перечень критериев трудовых отношений войдут:

подчиненность и зависимость труда;

наличие дополнительных гарантий работнику;

интегрированность сотрудника в структуру работодателя;

еженедельные выходные и ежегодный отпуск;

инструменты, материалы и механизмы предоставляет работодатель;

устойчивый и стабильный характер отношений.

Также в документе есть отдельное положение, которое позволит Роструду требовать в суде признания отношений трудовыми. Например, если вместо трудового договора заключили договор гражданско-правового характера (ГПХ) или допустили сотрудника к работе без оформления документов. Инспекция может подать иск, если работодатель не устранит нарушения в установленные строки.

Закон вступть в силу с 1 сентября 2025 года.

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