❗ Минтруд дополнит ТК РФ признаками трудовых отношений

Минтруд опубликовал законопроект с поправками в ТК, которые будут содержать список признаков трудовых отношений. Это станет для инспекторов подспорьем, чтобы обратиться в суд для переквалификаций отношений в трудовые.
В перечень критериев трудовых отношений войдут:
подчиненность и зависимость труда;
наличие дополнительных гарантий работнику;
интегрированность сотрудника в структуру работодателя;
еженедельные выходные и ежегодный отпуск;
инструменты, материалы и механизмы предоставляет работодатель;
устойчивый и стабильный характер отношений.
Также в документе есть отдельное положение, которое позволит Роструду требовать в суде признания отношений трудовыми. Например, если вместо трудового договора заключили договор гражданско-правового характера (ГПХ) или допустили сотрудника к работе без оформления документов. Инспекция может подать иск, если работодатель не устранит нарушения в установленные строки.
Закон вступть в силу с 1 сентября 2025 года.
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