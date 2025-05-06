ЦБ: на страховщиков и брокеров в 1 квартале 2025 жаловались меньше, а на банки и МФО — больше

За три месяца 2025 года в Банк России поступило почти 95 тысяч жалоб. Это на 23,6% больше, чем год назад.

В Центробанке рассказали, что число жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов в первом квартале 2025 года выросло на 23,6% год к году и составило почти 95 тысяч.

По вопросам страхования жаловались на 44,6% реже, чем в прошлом году. Это связано с изменением процедуры оспаривания коэффициента бонус-малус (КБМ). Раньше это была самая распространенная жалоба на ОСАГО. Теперь россияне сами узнают свой КБМ в личном кабинете на сайте Национальной страховой информационной системы, и там же могут попросить его пересчитать. Также меньше жаловались на страхование от несчастных случаев и болезней и на страхование жизни.

Претензий к профессиональным участникам рынка ценных бумаг стало меньше на 27,5%, а жалоб от инвесторов о сложностях с распоряжением активами из-за санкций — в четыре раза.

Снизилось на 42,2% число жалоб на навязывание платных услуг при кредитовании.

С 2024 года кредиторы должны говорить заемщикам об услугах, которые они приобрели вместе с кредитом, и у людей появилось право отказаться от них в течение 30 дней.

Число жалоб на банки выросло на 36,8%. Это объясняется тем, что с 2024 года банки приостанавливают подозрительные операции, чтобы не дать мошенникам украсть деньги. Из-за этого чаще жалуются на остановку дистанционного банковского обслуживания (ДБО). При этом в большинстве случаев блокировки ДБО мошеннические звонки подтвердились.

Более чем на 10% выросло число жалоб на МФО. Люди недовольны сложностями при возврате денег после отказа от дополнительных услуг и оформлением займов без их согласия.

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