📄 Онлайн-выписка о недвижимости не содержит планов и схем

В онлайн-выписке есть не все данные о недвижимости.

Онлайн-выписка — это электронный документ, который содержит информацию о недвижимости и заверен электронными подписями Росреестра и Минцифры. У нее такая же юридическая сила, что и у бумажной.

Выписка бесплатная и оформляется за 1 минуту. Заказать ее на Госуслугах может правообладатель объекта недвижимости.

Распечатку можно заверить в МФЦ, если у конкретного МФЦ есть такая техническая возможность.

Вот, какую информацию содержит онлайн-выписка:

Описание объекта — кадастровый номер и год ввода в эксплуатацию, вид и наименование, этаж, площадь и протяженность, назначение и разрешенное использование, кадастровая стоимость.

Сведения о правообладателе.

Вид, дату и номер госрегистрации права и его ограничений.

Наименование и реквизиты документов-оснований госрегистрации права.

Сведения о заявленных в суде правах требования.

Отметку о запрете на действия без личного участия правообладателя.

Запрет на регистрацию действий с земельными участками сельхозназначения.

Сведения обо всех владельцах — бывших и нынешних.

При этом онлайн-выписка не содержит планов и схем. Если нужны эти данные, следует запросить более детальную выписку об объекте недвижимости.

Такие разъяснения дал портал Госуслуг.

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