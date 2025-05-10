📄 Онлайн-выписка о недвижимости не содержит планов и схем

Онлайн-выписка — это электронный документ, который содержит информацию о недвижимости и заверен электронными подписями Росреестра и Минцифры. У нее такая же юридическая сила, что и у бумажной.
Выписка бесплатная и оформляется за 1 минуту. Заказать ее на Госуслугах может правообладатель объекта недвижимости.
Распечатку можно заверить в МФЦ, если у конкретного МФЦ есть такая техническая возможность.
Вот, какую информацию содержит онлайн-выписка:
Описание объекта — кадастровый номер и год ввода в эксплуатацию,
вид и наименование,
этаж, площадь и протяженность,
назначение и разрешенное использование,
кадастровая стоимость.
Сведения о правообладателе.
Вид, дату и номер госрегистрации права и его ограничений.
Наименование и реквизиты документов-оснований госрегистрации права.
Сведения о заявленных в суде правах требования.
Отметку о запрете на действия без личного участия правообладателя.
Запрет на регистрацию действий с земельными участками сельхозназначения.
Сведения обо всех владельцах — бывших и нынешних.
При этом онлайн-выписка не содержит планов и схем. Если нужны эти данные, следует запросить более детальную выписку об объекте недвижимости.
Такие разъяснения дал портал Госуслуг.
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