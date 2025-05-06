В Госдуме не поддержали идею увеличить лимит для BNPL-сервисов

Комитет Госдумы по финансовому рынку не поддержал идею увеличить до 100 тыс. рублей лимит на покупку товаров с помощью BNPL-сервисов. Если превысить этот порог, то информацию о клиенте передадут в бюро кредитных историй.
Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о работе сервисов беспроцентной рассрочки. В документе указан порог в 15 тыс. рублей. Однако сейчас депутаты рассматривают предложение увеличить эту сумму до 50 тыс.
«Сумма же в 100 тыс. рублей выходит за рамки большинства потребительских покупок и является полноценным кредитом. Если позволить оформлять рассрочку на такую сумму без идентификации заемщика, это создает риски для активизации мошенников», — написал глава комитета ГД Анатолий Аксаков в своем телеграм-канале.
Также он добавил, что операторы рассрочки не смогут устанавливать плату за свои услуги, поскольку в таком случае это будет кредитом. Его выдавать имеют право только банки или микрофинансовые организации (МФО).
В законопроекте также сказано, что размер неустойки за просрочку платежа ограничат 20% годовых.
Недавно мы писали, что лимит на частичную оплату покупок хотят увеличить до 100 тысяч рублей.
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Комментарии2
несколько раз встречала безумные % в день, месяц. Так что ограничения поддерживаю. Интересно, если ставка ЦБ колеблется, будут ли вносится изменения в закон?
@Татьяна-Васильевна
У МФО так и есть — 20% годовых и переплата не более 130% от тела займа, есть еще какие-то ограничения
Просто подровняют BNPL под общие правила, а пересмотр — на усмотрение ЦБ