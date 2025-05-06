ФНС: до 2 июня 2025 года финансовые организации должны подать отчетность по международному обмену данными о счетах

Такая обязанность предусмотрена статьей 142.2 Налогового кодекса РФ. Аналогичные симметричные правила действуют и за рубежом. На российском примере можно увидеть, как иностранные организации передают ФНС сведения о счетах россиян, открытых за границей.
Финансовые организации в рамках подготовки отчетности:
определяют, кто является клиентом или выгодоприобретателем — юридическое лицо, физическое лицо, структура без образования юрлица;
определяют тип счета — новый или существующий;
определяют баланс счета (учитываются все договоры клиента с финорганизацией);
проводят процедуру идентификации клиентов, выгодоприобретателей и контролирующих лиц;
выявляют подотчетных лиц — сведения необходимо представлять в отношении иностранных налоговых резидентов и лиц без налогового резидентства;
направляют сведения в ФНС России.
После этого ФНС сортирует данные по принципу налогового резидентства и передает отчетность в налоговые органы других государств.
В 2025 году финансовые организации подают два файла:
Файл за 2023 год
Содержит первичную информацию о ранее заключенных договорах и счетах юридических лиц, если их стоимость по итогам 2023 года превысила 250 тысяч долларов.
Файл за 2024 год
Включает:
первичную информацию о новых договорах и счетах физических лиц, открытых с 1 января 2024 года;
обновленную информацию о договорах и счетах физлиц, сведения о которых подавались ранее;
обновленную информацию о договорах и счетах юрлиц.
Состав передаваемой информации, а также порядок и сроки ее представления закреплены в постановлении Правительства РФ от 16 июня 2018 года № 693.
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