ФНС: до 2 июня 2025 года финансовые организации должны подать отчетность по международному обмену данными о счетах

Федеральная налоговая служба России напомнила, что не позднее 2 июня 2025 года российские финансовые организации обязаны представить отчетность в рамках международного автоматического обмена информацией по финансовым счетам.

Такая обязанность предусмотрена статьей 142.2 Налогового кодекса РФ. Аналогичные симметричные правила действуют и за рубежом. На российском примере можно увидеть, как иностранные организации передают ФНС сведения о счетах россиян, открытых за границей.

Финансовые организации в рамках подготовки отчетности:

определяют, кто является клиентом или выгодоприобретателем — юридическое лицо, физическое лицо, структура без образования юрлица;

определяют тип счета — новый или существующий;

определяют баланс счета (учитываются все договоры клиента с финорганизацией);

проводят процедуру идентификации клиентов, выгодоприобретателей и контролирующих лиц;

выявляют подотчетных лиц — сведения необходимо представлять в отношении иностранных налоговых резидентов и лиц без налогового резидентства;

направляют сведения в ФНС России.

После этого ФНС сортирует данные по принципу налогового резидентства и передает отчетность в налоговые органы других государств.

В 2025 году финансовые организации подают два файла:

Файл за 2023 год

Содержит первичную информацию о ранее заключенных договорах и счетах юридических лиц, если их стоимость по итогам 2023 года превысила 250 тысяч долларов .

Файл за 2024 год

Включает: первичную информацию о новых договорах и счетах физических лиц, открытых с 1 января 2024 года; обновленную информацию о договорах и счетах физлиц, сведения о которых подавались ранее; обновленную информацию о договорах и счетах юрлиц.



Состав передаваемой информации, а также порядок и сроки ее представления закреплены в постановлении Правительства РФ от 16 июня 2018 года № 693.

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