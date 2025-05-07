Инспекторы пересчитали налоги по ОСНО всем участникам схемы дробления. Суды поддержали это решение

Во время выездной проверки налоговики обнаружили схему дробления и доначислили налоги всем участникам. Суды оставили в силе решение о том, что платить должны все, а не только головная компания.

Во время выездной проверки налоговики установили, что компания в сфере лесопереработки разделила бизнес на три предприятия, работающих на УСН. Но вся группа работала под единым руководством, а доходы делили так, чтобы формально не перейти за лимиты упрощенки. Инспекторы посчитали, что с определенного периода организации потеряли право использовать упрощенку и всем участникам дробления на основе первичных документов пересчитали налоги по ОСНО, начислили пени и штрафы, рассказала начальник правового отдела УФНС по Костромской области Татьяна Ершова. На троих получилось 180 млн рублей.

Налогоплательщик обратился в суд, чтобы оспорить доначисление своей компании — одной из участников схемы — 80 млн рублей. Но суды поддержали налоговиков.

Решение выездной проверки апелляционный суд оставил без изменений. Этим подтвердили возможность доначисления налогов всем участникам дробления, а не только головной компании.

На этот случай не распространялось право получить налоговую амнистию, так как ее применяют к проверкам за 2022-2024 годы, если решения по ним не вступили в силу на 12 июля 2024 года.

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