В Псковской области продлили на 2025 год действие сниженных ставок УСН для двух видов деятельности

Вступил в силу закон Псковской области, по которому для бизнеса в области информационных технологий продлены льготные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения.

В Псковской области продлили на 2025 год действие пониженных ставок налога для плательщиков, зарегистрированных и работающих в регионе в сфере информационных технологий и получивших аккредитацию как ИТ-компании.

О вступлении в силу закона Псковской области от 05.03.2025 № 2589-ОЗ сообщило региональное УФНС.

Согласно закону, такие компании в 2025 году могут применять пониженные ставки УСН:

5% — при объекте «доходы минус расходы»;

1% — при объекте «доходы».

Нужно соответствовать критерию по доходу — по итогам отчетного периода не менее 70% общего дохода должны быть от таких видов деятельности по ОКВЭД 2:

J «Деятельность в области информации и связи» (подкласс 62.0, группа 63.11).

M «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (группа 69.20).

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