Москвичей предупредили о возможных перебоях со связью с 7 по 9 мая 2025 года

Мобильные операторы и банки рассылают жителям Москвы и Подмосковья сообщения, в которых предупреждают о возможных проблемах с доступом к мобильному интернету.
Перебои могут быть связаны с мероприятиями по празднованию Дня Победы. Пользователям рекомендуют подключиться к сети Wi-Fi.
О проблемах предупреждают также сервисы по доставке еды и продуктов, курьерские доставки и такси.
Также в приложениях «Яндекс Такси» и «Ситимобила» обозначили зоны в центре города, куда временно невозможно вызвать такси из-за ограничений движения.
5 мая 2025 года мы писали, что у абонентов уже пропадал доступ к мобильному интернету.
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Комментарии4
А что случилось?
Подтверждаю - Мегафон не работает в Москве и МО: ни сотовая связь, ни мобильная.
@ikuzyakova, а чем сотовая связь отличается от мобильной?
Если пишут "возможно", значит, будет обязательно.