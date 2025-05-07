Москвичей предупредили о возможных перебоях со связью с 7 по 9 мая 2025 года

Сбой может быть в работе мобильного интернета, операторы и банки рекомендуют подключиться к сети по Wi-Fi.

Мобильные операторы и банки рассылают жителям Москвы и Подмосковья сообщения, в которых предупреждают о возможных проблемах с доступом к мобильному интернету.

Перебои могут быть связаны с мероприятиями по празднованию Дня Победы. Пользователям рекомендуют подключиться к сети Wi-Fi.

Сообщение от Сбербанка

О проблемах предупреждают также сервисы по доставке еды и продуктов, курьерские доставки и такси.

Также в приложениях «Яндекс Такси» и «Ситимобила» обозначили зоны в центре города, куда временно невозможно вызвать такси из-за ограничений движения.

5 мая 2025 года мы писали, что у абонентов уже пропадал доступ к мобильному интернету.

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