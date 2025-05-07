ЦРПТ не ожидал, что в системе маркировки зарегистрируются больше 2 тысяч импортеров косметики

В системе «Честный ЗНАК» зарегистрировались импортеры косметической продукции. Их число оказалось на 131% больше, чем ожидал ЦРПТ.

Сейчас в системе маркировки «Честный ЗНАК» зарегистрировались свыше 2,6 тыс. импортеров косметики. Это на 131% превышает первоначальные прогнозы Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Число производителей выросло на 66% и превысило 3,9 тыс. компаний.

«Сегодня больше половины продаваемых на рынке парфюмерно-косметических продуктов российского производства. Мы считаем, что правильно продолжать поддерживать отечественную промышленность, поэтому Правительство дает однозначный сигнал — у тех, кто производит в России, будет преференциальный доступ к внутреннему рынку», — сказал депутат Госдумы Ярослав Самылин.

С 1 мая 2025 года начался первый этап маркировки бытовой химии и косметики. В конце апреля Минпромторг сократил список косметических товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту без согласия правообладателя. Главный аргумент для такого решения — хорошие показатели выпуска продукции отечественных производителей.

Недавно мы писали, что кабмин с 35% до 20% снизит пошлины на импортную косметику из недружественных стран.

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