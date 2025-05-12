Роструд ответил, обязательно ли вести журнал учета трудовых договоров

Роструду задали вопрос: обязательно ли вести журнал учета трудовых договоров, если в учреждении кадровый и бухгалтерский учет ведется в программе 1С Предприятие.

«Ведение журнала учета трудовых договоров обязательным не является», — ответили на сайте Онлайнинспекции.рф.

Такая обязанность законодательством не установлена.

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