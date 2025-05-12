Инструкция от эксперта: как заполнить электронную трудовую в программе 1С:

Разберитесь как заполнить ЕФС-1 в программе 1С: ЗУП вместе с экспертом, чтобы не допустить ошибок.

В 2025 году вступили в силу поправки к отчету ЕФС-1. Сдавать ЕФС-1 – обязанность каждого работодателя. Поэтому изменения в нем имеют существенное значение. Разберемся, как заполнить подраздел 1.1 (электронная трудовая книжка) ЕФС-1 в 1С: ЗУП.

Конспект вебинара с инструкцией по заполнению электронной трудовой книжки в 1С выйдет уже в четверг, 15 мая 2025 года! Он появится в разделе «Конспекты».

В конспект войдут следующие темы:

Настройка трудовой функции и кодов ОКЗ. Заполнение данных для ЕФС-1 ЕФС-1 при кадровых мероприятиях (прием, перевод, увольнение). ЕФС-1 при договоре ГПХ. ЕФС-1 при отказе от трудовой книжки. ЕФС-1 при приостановлении и возобновлении трудового договора. Исправительная ЕФС-1. СТД-Р.

Эксперт по трудовым отношениям — Елена Пономарева, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.