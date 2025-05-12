Инструкция от эксперта: как заполнить электронную трудовую в программе 1С:

В 2025 году вступили в силу поправки к отчету ЕФС-1. Сдавать ЕФС-1 – обязанность каждого работодателя. Поэтому изменения в нем имеют существенное значение. Разберемся, как заполнить подраздел 1.1 (электронная трудовая книжка) ЕФС-1 в 1С: ЗУП.
Конспект вебинара с инструкцией по заполнению электронной трудовой книжки в 1С выйдет уже в четверг, 15 мая 2025 года! Он появится в разделе «Конспекты».
В конспект войдут следующие темы:
Настройка трудовой функции и кодов ОКЗ.
Заполнение данных для ЕФС-1
ЕФС-1 при кадровых мероприятиях (прием, перевод, увольнение).
ЕФС-1 при договоре ГПХ.
ЕФС-1 при отказе от трудовой книжки.
ЕФС-1 при приостановлении и возобновлении трудового договора.
Исправительная ЕФС-1.
СТД-Р.
Эксперт по трудовым отношениям — Елена Пономарева, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
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