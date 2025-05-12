Роструд развеял мифы о трудовых правах женщин

Вокруг этих норм часто возникает множество мифов, утверждает Роструд и приводит разбор самых распространенных заблуждений.
Миф
Правда
Женщинам разрешена любая нагрузка при подъеме и перемещении тяжестей вручную
Труд женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимы нормы (кроме женщин-спортсменов) запрещен.
Согласно нормам суммарно за час женщина может поднимать и перемещать (приказ Минтруда № 629н от 14.09.2021):
Работодатель может привлечь работницу к работам с вредными и опасными условиями труда с ее согласия.
По законодательству применение труда женщин в возрасте до 35 лет, а беременных женщин любого возраста запрещено в растениеводстве, животноводстве, звероводстве, с применением ядохимикатов, пестицидов, дезинфицирующих средств.
Работодатель не вправе применять труд женщин на работах с вредными и опасными условиями труда, на подземных работах, за исключением нефизических работ, работ по санитарному и бытовому обслуживанию, обучения и прохождения стажировки. Перечень таких работ закреплен приказом Минтруда № 512н от 18.07.2019.
Продолжительность рабочего дня для мужчин и женщин всегда одинаковая
По законодательству работодатель обязан установить сокращенное рабочее время:
При этом оплата труда — как при полной (нормальной) 40 часовой рабочей неделе.
Никаких дополнительных выходных для женщин, работающих в сельской местности, не предусмотрено
Работодатель обязан по письменному заявлению женщины, работающей в сельской местности, предоставлять 1 дополнительный выходной день в месяц без сохранения зарплаты.
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