Роструд развеял мифы о трудовых правах женщин

Работодатель может привлечь работницу к работам с вредными и опасными условиями труда с ее согласия.

По законодательству применение труда женщин в возрасте до 35 лет, а беременных женщин любого возраста запрещено в растениеводстве, животноводстве, звероводстве, с применением ядохимикатов, пестицидов, дезинфицирующих средств.

Работодатель не вправе применять труд женщин на работах с вредными и опасными условиями труда, на подземных работах, за исключением нефизических работ, работ по санитарному и бытовому обслуживанию, обучения и прохождения стажировки. Перечень таких работ закреплен приказом Минтруда № 512н от 18.07.2019.