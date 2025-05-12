ЦОК ПРОФК 12.05 Мобильный (1)
Трудовое право

Роструд развеял мифы о трудовых правах женщин

Работающие женщины имеют определенные гарантии, установленные трудовым законодательством.

Вокруг этих норм часто возникает множество мифов, утверждает Роструд и приводит разбор самых распространенных заблуждений.

Миф

Правда

Женщинам разрешена любая нагрузка при подъеме и перемещении тяжестей вручную

Труд женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимы нормы (кроме женщин-спортсменов) запрещен.

Согласно нормам суммарно за час женщина может поднимать и перемещать (приказ Минтруда № 629н от 14.09.2021):

  • с рабочей поверхности — не более 350 кг;

  • с пола — не более 175 кг.

Работодатель может привлечь работницу к работам с вредными и опасными условиями труда с ее согласия.

По законодательству применение труда женщин в возрасте до 35 лет, а беременных женщин любого возраста запрещено в растениеводстве, животноводстве, звероводстве, с применением ядохимикатов, пестицидов, дезинфицирующих средств.

Работодатель не вправе применять труд женщин на работах с вредными и опасными условиями труда, на подземных работах, за исключением нефизических работ, работ по санитарному и бытовому обслуживанию, обучения и прохождения стажировки. Перечень таких работ закреплен приказом Минтруда № 512н от 18.07.2019.

Продолжительность рабочего дня для мужчин и женщин всегда одинаковая

По законодательству работодатель обязан установить сокращенное рабочее время:

  • женщинам в районах Крайнего Севера или приравненных местностях (не более 36 часов);

  • женщинам, работающим в сельской местности (не более 36 часов).

При этом оплата труда — как при полной (нормальной) 40 часовой рабочей неделе.

Никаких дополнительных выходных для женщин, работающих в сельской местности, не предусмотрено

Работодатель обязан по письменному заявлению женщины, работающей в сельской местности, предоставлять 1 дополнительный выходной день в месяц без сохранения зарплаты.

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