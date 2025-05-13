С 1 июля 2025 уведомить об отказе от УСН можно будет через приложение «Мой налог»

Региональное УФНС рассказало, что должен сделать ИП, чтобы перейти с УСН на НПД. Для этого нужно зарегистрироваться как самозанятый, а потом в течение месяца отправить в налоговую по месту регистрации уведомление о прекращении применения упрощенной системы налогообложения.
С 1 июля 2025 года такое уведомление можно будет отправлять через мобильное приложение «Мой налог».
Если уведомление не отправить или подать его с нарушением, статус самозанятого ликвидируют.
При этом на дату перехода на самозанятость нужно соответствовать таким условиям:
не вести деятельность, при которой НПД применять нельзя;
не иметь наемных работников по трудовым договорам;
не применять патент.
Если все условия соблюдены, отказ от УСН будет действовать со дня постановки на учет в качестве самозанятого.
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