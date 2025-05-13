С 1 июля 2025 уведомить об отказе от УСН можно будет через приложение «Мой налог»

Налоговики сообщили, как ИП в скором времени перейти с упрощенки на самозанятость (НПД). Нужно подать уведомление и выполнить несколько условий.

Региональное УФНС рассказало, что должен сделать ИП, чтобы перейти с УСН на НПД. Для этого нужно зарегистрироваться как самозанятый, а потом в течение месяца отправить в налоговую по месту регистрации уведомление о прекращении применения упрощенной системы налогообложения.

С 1 июля 2025 года такое уведомление можно будет отправлять через мобильное приложение «Мой налог».

Если уведомление не отправить или подать его с нарушением, статус самозанятого ликвидируют.

При этом на дату перехода на самозанятость нужно соответствовать таким условиям:

не вести деятельность, при которой НПД применять нельзя;

не иметь наемных работников по трудовым договорам;

не применять патент.

Если все условия соблюдены, отказ от УСН будет действовать со дня постановки на учет в качестве самозанятого.

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