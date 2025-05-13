📝 Бухгалтеры: есть два правильных варианта учета МПЗ на УСН

Согласно ФСБУ 5/2019 бизнес на упрощенке может не учитывать ценности для управленческих нужд в материально-производственных запасах. Но можно вести классический бухучет.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» задали вопрос об учете МПЗ на микропредприятии.

«При поступлении запасов типа офисной бумаги, канцелярии, порошка и т. п. приходовать на счет 10 или нет? По ПБУ [ФСБУ — прим. ред.] 5/2019 можно сразу списывать на расходы, т. к. микропредприятие на УСН “доходы”. Но ведь тогда и учета не видно. А на 10-м видно сколько прихода, сколько расхода. Вроде сразу на 26-й удобно. И потом ведь каким-то актом надо на 26. Кто как делает в 1С? Посоветуйте», — просит бухгалтер.

Коллеги рассказали, что используют более простой вариант: указали в учетной политике, что предприятие применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 «Запасы». В этом случае 1С показывает, что организация не учитывает в составе запасов ценности для управленческих нужд, используемые по мере приобретения (в том числе оргтехнику, расходники, канцелярию).

Но можно вести «классический бухучет».

«Хотите, чтоб было видно: сначала 10.09, потом на 26. Либо сразу на 26 и сделать статью "Расходы на канцелярские товары" и соответствующие статьи», — пишут в чате.

При этом на счет 10.21 переносить не рекомендуют, так как канцтовары, которые быстро истратят, будут висеть за балансом.

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