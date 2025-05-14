Минобрнауки: выпускников-юристов в четыре раза больше, чем нужно на рынке

Выпускники экономических и юридических вузов оказываются невостребованными. Чтобы этого избежать, хотят регулировать прием абитуриентов даже на платной основе.

Врио директора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки Елена Тумакова рассказала, что сейчас число выпускников юридических и экономических специальностей в четыре раза превышает кадровую потребность.

Это значит, что не все специалисты будут востребованы на рынке труда и им приходится работать не по специальности. Например, кассирами в супермаркетах, потому что там всегда нужны сотрудники.

«Мы сопоставили прогноз кадровой потребности, например, по экономике и юриспруденции, и количество выпускников — и платников, и бюджетников — у нас в четыре раза превышает кадровую потребность <…> Если говорить откровенно, получается своего рода обман. Мы образование даем, а место рабочее для трудоустройства не даем», — сказала Елена Тумакова.

Также она добавила, что идея регулировать прием студентов в платные вузы сможет решить эту проблему. Экономистов и юристов перестанут обманывать ожиданиями по трудоустройству.

Недавно мы писали, что льготный кредит на обучение получат только студенты приоритетных направлений подготовки.

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