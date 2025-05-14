Сотрудникам коммерческих фирм хотят дать больше гарантий при уходе на военную службу. В т. ч. новый вид отпуска

После военной службы сотрудникам негосударственных организаций предлагают предоставить отпуск до 20 дней для адаптации к гражданской жизни.

Сенатор Айрат Гибатдинов и депутат Алексей Куринный внесли в Госдуму законопроект о дополнительных трудовых гарантиях для военнослужащих.

«Законопроектом предлагается предоставить гражданам срок до двадцати дней, следующих за исключением военнослужащего из списков личного состава воинской части (окончания прохождения военной службы по призыву или заменяющей ее альтернативной гражданской службы), для их адаптации к гражданской жизни», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас это правило распространяется только на тех, кто проходил военную службу по мобилизации.

Также проект предусматривает возможность выплаты военнослужащему материальной помощи за счет средств работодателя.

Законопроект внесли в Госдуму потому, что сейчас закон не предусматривает дополнительных гарантий для военнослужащих, которые до службы работали в негосударственных коммерческих организациях.

Если сотрудника призвали на военную службу или он поступил на альтернативную гражданскую службу, действие трудового договора будет приостановлено на время прохождения службы. Период приостановления действия трудового договора не будет засчитываться в трудовой стаж, поскольку период службы подлежит учету в страховом стаже, как и время работы.

Также авторы проекта отмечают, что работодатель во время приостановления трудового договора может принимать на работу по срочному договору других сотрудников, которые заменят специалиста. При желании можно нанимать студентов и выпускников.

Сотрудник, который возвращается на работу после службы, должен за три дня уведомить об этом работодателя.

Если проект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.

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