Государство хочет регулировать число платников в вузах

Правительство начнет определять, сколько студентов сможет принять вуз на платные места. Это позволит преодолеть дефицит кадров и сократить напряженность на рынке труда.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о регулировании объемов платного обучения в вузах.

У кабмина появятся полномочия регулировать, сколько студентов будет набрано на платные отделения. Сейчас вузы самостоятельно это определяют. Больше всего место будет для тех, кто хочет учиться по приоритетным для экономики специальностям. Например, в области инженерных наук.

«[Законопроект] разработан в целях государственного регулирования платного приема на обучение по образовательным программам высшего образования как одного из механизмов решения проблемы дефицита квалифицированных кадров и снижения напряженности на рынке труда», — сказано в пояснительной записке.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

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