🙅 Виды деятельности в «Мой налог» не соотносятся с кодами ОКВЭД

В телеграм-чате ФНС, скорее всего блогеры, спросили, какие виды деятельности соответствуют новым кодам ОКВЭД 73.11.1 и 70.21.1 в приложении «Мой налог». И предлагают варианты: информационные услуги, маркетинг, реклама или прочее.

Специалисты ФНС разъяснили, что наименования видов деятельности в приложении «Мой налог» не соотносятся с кодами ОКВЭД. И вообще, указание вида деятельности для плательщика НПД не обязательно. Но это пока, и все может измениться (см. нашу новость).

Ранее мы сообщали, что налоговики указали блогерам на их коды ОКВЭД + нужны изменения в ЕГРИП/ЕГРЮЛ.

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