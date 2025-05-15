Законопроект о регулировании маркетплейсов уже готов — Минпромторг

В Минпромторге рассказали о готовности новых правил, по которым будут работать маркетплейсы. Особое внимание в законе уделят правам потребителей.

Минпромторг уже подготовил законопроект, который будет регулировать деятельность маркетплейсов. Основная его цель — защитить права потребителей.

«Сейчас законопроект готов. Главный смысл — важно, чтобы товар, который обращался на маркетплейсе, для потребителя был равно такой же — честно приобретенный, соответствующий всем требованиям, правильно доставленный», — сказал замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов.

Также он добавил, что маркетплейсы уже стали привычным каналом продаж, но «офлайн-ретейл никогда в жизни не уйдет».

Недавно мы писали, что торговые сети хотят ограничить скидки на маркетплейсах.