ЦОК ПРОФК 12.05 Мобильный (1)
Трудовые проверки

❗ Роструд утвердил план проверок на 2025 год: проверьте, попала ли ваша компания

У Роструда появился план проверок по регионам. Можно найти не только компанию, но и узнать дату мероприятия.

На сайте Роструда появился файл со списком всех плановых проверок трудовой инспекции. Информацию разделили по регионам.

Документом можно пользоваться следующим образом:

  1. Находите свой регион.

  2. Переходите по указанной ссылке.

  3. Выбираете список проверок на 2025 год.

  4. Проверяете, если ли в перечне нужная компания.

План проверок также позволяет узнать дату визита трудовых инспекторов, если работодатель попал в список.

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