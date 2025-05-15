❗ Роструд утвердил план проверок на 2025 год: проверьте, попала ли ваша компания

На сайте Роструда появился файл со списком всех плановых проверок трудовой инспекции. Информацию разделили по регионам.
Документом можно пользоваться следующим образом:
Находите свой регион.
Переходите по указанной ссылке.
Выбираете список проверок на 2025 год.
Проверяете, если ли в перечне нужная компания.
План проверок также позволяет узнать дату визита трудовых инспекторов, если работодатель попал в список.
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