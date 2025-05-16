Переплата по рыночной ипотеке перевалила за 10 млн рублей

Средний чек по ипотеке составил рекордные 4,4 млн рублей. Он может вырасти еще больше после отмены комиссий для застройщиков и из-за увеличения себестоимости жилья.

К1 апреля 2025 года средний чек по ипотеке вырос до рекордных 4,4 млн рублей. Если на такой срок клиент оформит рыночный кредит с первоначальным взносом 20% или 30% годовых, то общая сумма выплат составит 14,6 млн. На переплату приходится свыше 10 млн.

Также максимума достиг и срок, на который оформляют ипотеку. Он составляет 310,7 месяца или почти 26 лет. Причина изменений — рост стоимости жилья и высокие ставки по кредитам. Также на среднюю цену повлияло смещение спроса в сторону более дорогой недвижимости с улучшенной инфраструктурой. Об этом пишут «Известия».

С декабря 2024 года средний чек ипотеки вырос на 20% у Сбера, в Абсолют Банке — на 10%. Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова считает, что в 2025 году средние цены на новостройки могут вырасти на 9% из-за увеличения себестоимости жилья. При этом на вторичной рынке стоимость может снизиться из-за замедления роста доходов населения и жесткой денежно-кредитной политики (ДКП).

Кроме того, цены на жилье и средний чек по ипотеке вырастут на фоне отмены комиссий для застройщиков со стороны банков. Кредитные организации за каждый льготный кредит брали с девелоперов до 10%, а сейчас от этих практик начали отказываться.

Недавно мы писали, что Сбер и ВТБ отменили комиссии для застройщиков по льготной ипотеке.

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