Суд принял сторону Wildberries в разбирательстве с компанией Владислава Бакальчука

Маркетплейс получит от компании «ВБ девелопмент» почти 713 млн рублей. Фирма не выплатила займы в установленный для погашения срок.

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Wildberries к проектной компании «ВБ девелопмент».

20 февраля 2025 года маркетплейс Wildberries подал иск к компании «ВБ девелопмент» на сумму 712,912 млн рублей. Проектная фирма не уплатила займы от Wildberries, срок погашения прошел, а деньги еще не возвратили. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

В апреле 2025 году по иску приняли обеспечительные меры: наложили арест на деньги «ВБ девелопмент» в размере суммы требований.

Учредитель «ВБ девелопмент» — Владислав Бакальчук, бывший супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким.

Недавно мы писали, что Бакальчука обязали выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей по делу о разделе имущества.

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