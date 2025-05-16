👰 Отпуск к свадьбе идет в трудовой стаж для основного оплачиваемого отпуска

Работнику положен отпуск без сохранения зарплаты для регистрации брака. Такой отпуск не влияет на трудовой стаж, дающий право на основной оплачиваемый отпуск.

Для регистрации брака работник вправе взять до 5 дней отпуска без сохранения зарплаты. Такой отпуск можно получить независимо от других отпусков и трудового стажа.

«Важно, что такой отпуск не влияет на ежегодный основной оплачиваемый отпуск сотрудника и засчитывается в трудовой стаж работы, дающий право на этот отпуск», — пишет Роструд.

Чтобы взять отпуск, нужно договориться с работодателем о его датах, написать заявление и подать его — даже за день до начала отпуска.

Если отдел кадров попросит, нужно принести свидетельство о регистрации брака.

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