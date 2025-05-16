📅 У Минтруда просят в 2026 году непрерывных выходных с 1 по 9 мая

Чтобы сотрудники не брали отгулы и отпуска в промежутках между майскими праздниками, Минтруду предложили сразу сделать длинные выходные с 1 по 9 мая.

Депутат Игорь Антропенко предложил министру труда и социальной защиты Антону Котякову сформировать производственный календарь на 2026 год таким образом, чтобы россияне непрерывно отдыхали с 1 по 9 мая.

«Прошу вас при формировании производственного календаря на 2026 год учитывать запрос общества о непрерывности периода майских праздников и выходных в 2026 году», — сказал Игорь Антропенко.

Также он добавил, что рабочие дни между майскими праздниками не дают полноценно отдохнуть. Некоторые вынуждены отпрашиваться с работы или уходить в отпуск, что создает напряженность у работодателей.

Пока производственный календарь на 2026 не утвержден, вы можете посмотреть, как будем отдыхать и работать до конца 2025 года.

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