👶 В Госдуме хотят предоставить дополнительный отпуск для повышения рождаемости

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Георгий Арапов предложил министру труда Антону Котякову предоставить сотрудникам дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск для повышения рождаемости. Он будет называться «демографическая неделя».

По мнению Арапова, дополнительная неделя отдыха позволит россиянам восстановиться после стресса и прийти к оптимальному состоянию, чтобы принять решение о рождении ребенка. Одинокие люди смогут использовать это время для знакомств и построения серьезных отношений. Об этом пишут «РИА Новости».

В 2024 год суммарный коэффициент рождаемости сократился до 1,41 ребенка на женщину. Это рекордно низкий уровень за последние 10 лет.

Для работодателей, которые будут отпускать сотрудников на «демографическую неделю» предусмотрят компенсацию затрат с помощью налогового вычета. Например, компания оплачивает отпуск, а потом получает вычет из налога на прибыль в размере фактически понесенных расходов. Их будет нужно подтвердить приказом и заявлением сотрудника.

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