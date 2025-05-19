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НДФЛ

Какие изменения внесут в НК РФ по НДФЛ в рамках донастройки-2025 налоговой системы: таблица

Минфин планирует внести в Налоговый кодекс важные нормы по НДФЛ, которые снимут спорные вопросы и уберут пробелы.

Поправки в НК изложены в новом большом проекте изменений и дополнений в НК РФ, подготовленном Минфином в рамках донастройки налоговой системы согласно основным направлениям налоговой политики. При этом учтены новые поручения Президента и Правительства.

Институт НК РФ

Что изменится

Освобождение от налогообложения

Не будут облагаться НДФЛ доходы в виде возмещения виновным стоимости утраченного имущества. Если эти случаи, предусмотрены федеральным, региональным законодательством, решениями местных властей.

Применение сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества

Его уточнят для случая образования объекта в течение налогового периода и внесении в ЕГРН сведений о его кадастровой стоимости позже даты постановки на кадастровый учет

Перечень расходов на служебную командировку, оплачиваемых (компенсируемых) физлицу и освобождаемых от НДФЛ

Его дополнят: расходы на полис ДМС для заграничных командировок освободят от НДФЛ.

Освобождение от НДФЛ доходов от продажи бывших в собственности более 5 лет долей участия в уставном капитале российских организаций и их акций

Установят единые условия для освобождения от налогообложения

Перечень видов имущества и имущественных прав, при дарении которых доход освобождается от НДФЛ только если даритель и одаряемый — члены семьи и/или близкиt родственники

Уточнят перечень

Стандартный налоговый вычет на детей

Для совершенствования условий его применения и налогового администрирования уточнят, что при определении дохода нарастающим итогом с начала налогового периода учитываются только доходы по основной налоговой базе

Льгота для семей с детьми в отношении дохода с продажи жилого помещения при улучшении жилищных условий

Расширят ее применение: смогут применяет не только семьи с несовершеннолетними детьми, но также с признанными судом недееспособными независимо от их возраста.

Уточнят соблюдение условия о наличии в семье не менее 2 детей, в т. ч. если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года.

Расходы на долю в уставном капитале, если доля приобретена в результате реорганизации

Установят порядок определения расходов

Расходы при продаже имущества, стоимость которого при приобретении плательщик включал в налогооблагаемый доход

Уточнят порядок учета в целях налогообложения

Декларирование и уплата налога

Налогоплательщика обяжут самостоятельного декларировать и уплачивать НДФЛ не только при неудержании его налоговым агентом, но и при частичном неудержании

Доходы в виде выигрышей участников азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе

Пропишут, что НДФЛ исчисляет налоговый агент отдельно по каждой сумме выигрыша независимо от его размера

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но некоторые нормы позже.

Что известно об очередной донастройке налоговой системы — в нашей общей новости.

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