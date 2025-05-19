Какие изменения внесут в НК РФ по НДФЛ в рамках донастройки-2025 налоговой системы: таблица

Льгота для семей с детьми в отношении дохода с продажи жилого помещения при улучшении жилищных условий

Расширят ее применение: смогут применяет не только семьи с несовершеннолетними детьми, но также с признанными судом недееспособными независимо от их возраста.

Уточнят соблюдение условия о наличии в семье не менее 2 детей, в т. ч. если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года.