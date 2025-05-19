Водители смогут больше получать по ОСАГО: выплаты будут без учета износа автомобиля

Страховщики рассчитывают размер выплат по ОСАГО с учетом износа автомобилей, но, если этой суммы не хватит, то они начнут доплачивать водителям, чтобы компенсировать разницу.

В законе об ОСАГО появится новый вид компенсации без учета износа машин. Это позволит водителям рассчитывать на более крупную сумму страховки.

Сейчас страховые компании учитывают износ автомобилей, поэтому по старым машинам размер возмещение может быть меньше, чем нужно для ремонта. Новые правила предполагают, что владелец машины сможет получить первую выплату по ОСАГО, но, если денег не хватит, то страховщики компенсируют разницу. Об этом пишут «Известия».

Водитель сможет отремонтировать автомобиль в любом сервисе на своей выбор, затем направить страховщику подтверждение, что восстановление вышло дороже полученной первоначальной суммы. После чего страховая компания будет обязана выплатить разницу между изначальной компенсаций и фактическими расходами. Это та самая цена износа, которую раньше вычитали.

Чтобы получить доплату, будет нужно привезти отремонтированную машину на осмотр страховой компании в течение пяти дней после такого требования. Страховщики должны отправить доплату за ремонт в течение 20 календарных дней.

Законопроект уже согласовали с Центробанком, его готовятся внести в Госдуму.

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