Работодатель не обязан оплачивать переподготовку сотрудника по специальности, которой нет в компании

Учиться по специальности, которой нет в организации, работник может за свой счет.

Роструд разобрал ситуацию: сотрудник захотел пройти переподготовку по специальности, по которой в организации нет ни должности в штатном расписании, ни даже соответствующих обязанностей. Кто должен оплачивать данную переподготовку — компания или сам работник?

Оплатить обучение в этом случае должен сам работник, полагают в Роструде. Работодатель обязан направлять работников на переподготовку, если это нужно для выполнения ими определенных видов деятельности (ст. 196 ТК). А в описанном случае это условие не соблюдается.

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