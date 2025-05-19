В апартаментах могут разрешить временную регистрацию

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев поддержал идею ввести временную регистрацию в апартаментах.
«У нас де-юре такого вида недвижимости не существует, а де-факто он есть, это глупо отрицать. Такой сегмент на рынке присутствует, люди там фактически проживают. Я считаю, что надо в обязательном порядке дать людям возможность регистрироваться», — сказал Владимир Кошелев.
Также он добавил, что временная регистрация в апартаментах позволит нормально работать сотрудникам МВД. Они смогут лучше контролировать, кто где проживает, «чтобы не было слепых зон».
Пока что временную регистрацию предлагают предоставлять на срок до пяти лет с возможностью продления. Документ предоставит собственнику апартаментов права на всю социальную инфраструктуру, как и при постоянной регистрации.
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