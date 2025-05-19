Чтобы не было штрафов, нужно вовремя подать уведомление в Роскомнадзор о начале работы с персданными

Если не сообщить РКН о начале работе с персональными данными, то с 30 мая 2025 года компанию могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей.

С 30 мая 2025 года вступит в силу федеральный закон от 30.11.2024 № 420-ФЗ, по которому штраф за неуведомление Роскомнадзора о работе с персональными данными вырастет до 300 тыс. рублей для компаний, до 10 тыс. — для физлиц и до 50 тыс. — для ответственных лиц. Пока что размер штрафа составляет всего 5 тыс. рублей.

Чтобы не нарваться на штрафы, стоит заранее подготовить уведомление в Роскомнадзор и документы, которые позволят внести компанию в реестр операторов персональных данных.

Сначала нужно проверить, может ли компания не уведомлять РКН о работе с персональными данными. Список таких организаций есть в ч. 2 ст. 22 федерального закона № 152-ФЗ. Например, это компании, которые обрабатывают персональные данные исключительно без использования средств автоматизации.

Подать уведомление можно на сайте РКН, на Госуслугах или в бумажном виде, распечатав форму с сайта.

В течение 30 дней РКН добавит информацию о компании в реестр операторов. Если в реестре нужно изменить сведения, то уведомление об этом следует направить до 15 числа следующего месяца.

Когда компания прекращает работу с персональными данными, РКН нужно уведомить в течение 10 рабочих дней.

Узнай все изменения по обработке персональных данных, внесите изменения в свои документы, на сайт и в форму согласия на обработку, чтобы не попасть под новые колоссальные штрафы. Приходите на бесплатный вебинар «Работа с персональными данными с 30 мая 2025 года: регистрация в Роскомнадзоре, cookie и новые штрафы». Он состоится 27 мая в 15:00 мск!

На вебинаре обсудим:

Регистрация в Роскомнадзоре: срок уведомления. Уведомления Роскомнадзора: когда нужно, сроки, образцы. Локализация баз данных и трансфер данных. Файлы cookie и защита персональных данных. Ответственность за утечку персональных данных: новые штрафы. Что нужно сделать сейчас владельцам сайтов.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 27 мая в 15:00 мск!