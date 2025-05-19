🚗 Для каршеринговых авто тоже предлагают вести требования по локализации

Сенатор предложил использовать в каршеринге машины с локализацией как для госзакупок.

В каршеринге предлагается использовать автомобили с локализацией в РФ — также, как это уже предусмотрено для госзакупок. Инициативу главы экономического комитета Совете Федерации Андрея Кутепова рассмотрит Правительство.

Для госзакупок установлена норма от 3,2 тыс. баллов локализации: то есть значительная доля российских комплектующих и сборка в России. В законодательство предлагается добавить норму об особенностях:

«…формирования парка транспортных средств, используемых при оказании услуг краткосрочной аренды транспортного средства без экипажа (каршеринга), в целях обеспечения минимальной доли легковых транспортных средств, у которых совокупное количество баллов за выполнение (освоение) технологических операций (условий) на территории РФ при производстве таких транспортных средств соответствует уровню баллов, установленных в целях закупок для государственных и муниципальных нужд, в соответствии с постановлением "О подтверждении производства российской промышленной продукции"», — написал Кутепов.

Сенатор напомнил, что спрос на каршеринг с 2022 года вырос на 20%, а автопарк — на 30-50%. При этом доля китайских авто у операторов каршеринга в 2023 году составляла от 30% до 50%.

То есть экспансия зарубежных автомобилей продолжается, поэтому вектор на расширение производства высоколокализованной продукции актуален, считает он.

Ранее мы писали, что Госдума приняла закон о локализации машин в такси.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.