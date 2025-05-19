Доход для НДФЛ при дарении бизнеса считают по рыночной цене — ФНС

Передача бизнеса по договору дарения облагается налогом в обычном порядке. Если подарил член семьи — платить НДФЛ не придется.

ФНС разъяснила порядок обложения НДФЛ доли в уставном капитале, полученной по договору дарения.

В письме от 12.03.2025 № ЗГ-2-11/3764@ ведомство напоминает, что доля в уставном капитале – это имущественное право. При его безвозмездной передаче возникает доход в натуральной форме. Для таких случаев нет специального порядка определения налоговой базы.

То есть стоимость доли рассчитывают на дату получения дохода по правилам для сделок между взаимозависимыми лицами: ст. 105.3 НК.

Если долю в бизнесе дарит член семьи или близкий родственник — этот доход не облагается НДФЛ в соответствии с Семейным кодексом.

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