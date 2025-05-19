В Госдуме предложили конфисковывать почти все имущество не только коррупционеров, но и их родственников

Новый законопроект внесен в ГД 19 мая 2025 года и предусматривает конфискацию всего имущества коррупционеров-госслужащих, а не только полученного преступным путем. У их близких родственников тоже предлагается все отобрать.

Депутат Михаил Делягин внес в Госдуму законопроект об усилении ответственности для коррупционеров.

Инициатива предполагает внесение изменений в ст. 104.1 УК. Конфискацию имущества предлагается распространить не только на имущество, полученное в результате преступления (как сейчас), но и на все имущество, в том числе добросовестно приобретенное, кроме предметов первой необходимости и жилья. Это же правило предлагается распространить на имущество родственников — наследников первой степени.

«Благодаря предлагаемым настоящим законопроектом поправкам у лиц, совершивших коррупционные преступления, исчезнет возможность защитить от предусмотренных законом санкций движимое и недвижимое имущество», — говорится в пояснительной записке.

Мера будет распространяться на коррупционеров — государственных и муниципальных служащих, отказавшихся сотрудничать со следствием, а также на причастных к организации нелегальной миграции.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

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