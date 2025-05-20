Даже при стаже два месяца у работника есть право на компенсацию за неиспользованный отпуск

Официально трудоустроенный сотрудник имеет право на компенсацию неиспользованного отпуска независимо от его стажа.
Даже если этот стаж составляет 2 месяца, право на выплату есть, сообщает Роструд.
Ведомство ссылается на ч. 1 ст. 127 ТК, согласно которой при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.
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Комментарии4
А за один отработанный месяц, можно подумать, нет права.
а за половину месяца?
@Arhimed0, и за половину, видимо, нет права. Написано же "даже за два месяца".
задолбал этот Роструд писать письма кроша всевозможные выплаты на атомы. Вот с отпуском... ну теперь можно ожидать письма на всевозможные составляющие по одному дню стажа