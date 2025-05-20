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Компенсация за неиспользованный отпуск

Даже при стаже два месяца у работника есть право на компенсацию за неиспользованный отпуск

Если сотрудник увольняется — ему нужно компенсировать все неиспользованные отпуска.

Официально трудоустроенный сотрудник имеет право на компенсацию неиспользованного отпуска независимо от его стажа.

Даже если этот стаж составляет 2 месяца, право на выплату есть, сообщает Роструд.

Ведомство ссылается на ч. 1 ст. 127 ТК, согласно которой при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.

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Комментарии

4
  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    Даже при стаже два месяца у работника есть право на компенсацию за неиспользованный отпуск

    А за один отработанный месяц, можно подумать, нет права.

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