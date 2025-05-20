Финразведка требует доступ к данным системы «Мир» и СБП

Чтобы лучше бороться с отмыванием денег, Росфинмониторинг запросил доступ к сведениям СБП и платежной системы «Мир».

Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила законопроект, по которому она получит доступ к информации системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир».

Это нужно для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, пишет ТАСС со ссылкой на проект.

«Законопроект направлен на организацию взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу организацией, осуществляющей функции операционного центра при осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Центрального банка Российской Федерации и национальной системе платежных карт в настоящее время такой организацией является АО "Национальная система платежных карт"», — говорится в пояснительной записке.

Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев объяснил, что поправки позволят Росфинмониторингу ускорить процесс проведения проверок переводов и платежей, которые проходят с использованием СБП и системы «Мир».

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