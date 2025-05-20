У отгулов за работу в выходные и праздники есть срок действия

После работы в выходной или праздник взять отгул нужно в течение года с этого дня.

Работники не всегда знают, когда нужно использовать отгулы, положенные им за работу в выходные или праздники. У таких отгулов есть срок действия — один год.

«Если вы работали в выходной или праздник, то взять отгул можно в любое время, но только в течение года с этой даты», — сообщает Минтруд.

Такой отгул можно присоединить к отпуску, а если его так и не использовали — при увольнении полагается денежная компенсация.

С 01.03.2025, согласно измениям в ТК, за все неиспользованные отгулы положена компенсация при увольнении.

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