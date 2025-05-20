❔ Куда обращаться, если у алиментщика неофициальная зарплата: Роструд подсказал

Многие уклоняющиеся от уплаты алиметов на детей и налогов получают часть заработной платы неофициально.

У Роструда спросили, можно куда-то обратиться с просьбой провести проверку по данному факту (женщина с ребенком про работу бывшего мужа).

Онлайнинспекция.рф ответила, что по вопросу:

уплаты алиментов — можно обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП);

уплаты налогов – в Федеральную налоговую службу (ФНС).

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