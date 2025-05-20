❔ Куда обращаться, если у алиментщика неофициальная зарплата: Роструд подсказал

У Роструда спросили, можно куда-то обратиться с просьбой провести проверку по данному факту (женщина с ребенком про работу бывшего мужа).
Онлайнинспекция.рф ответила, что по вопросу:
уплаты алиментов — можно обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП);
уплаты налогов – в Федеральную налоговую службу (ФНС).
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Комментарии1
формальный ответ: "По вопросу уплаты алиментов в ФССП и вопросу уплаты налогов в ФНС". В ответе не сказано, что эти службы проведут проверку. P.S. когда-то мелькала информация, что г-во возьмет в таких случаях на себя бремя уплаты алиментов, а потом само взыщет с злостных неплательщиков. Видимо, это так и осталось инициативой