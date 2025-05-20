Госкомпании стали рассматривать малый и средний бизнес как равноправных партнеров + комментарий руководства тендерной площадки

Компании с госучастием закупили в 2025 году у представителей МСП товары и услуги на 1,8 трлн рублей.

В первом квартале 2025 года объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ превысил 1,8 трлн рублей. Показатель на 14% больше, чем в том же периоде 2024 года.

«Для компаний с госучастием — это уже не столько выполнение квот, сколько работа с МСП как равноправными партнерами. Например, в производственном секторе доля закупок у малых и средних предприятий выросла до 46%. Поставщиками уже стала примерно треть таких компаний», — сказал министр экономического развития Максим Решетников.

Самый большой объем договоров по 223-ФЗ заключили с МСП, которые занимаются обрабатывающими производствами (680,9 млрд рублей), строительством (440,9 млрд), инженерной и научной деятельностью (98,4 млрд), а также работают в сфере информации и связи (88,3 млрд).

С начала 2025 года с малыми технологическими компаниями заключили 2 188 договоров на сумму свыше 32 млрд рублей. Чаще всего у МТК закупают программы, компьютерное оборудование, металлические изделия и услуги в области архитектуры.

Первый заместитель генерального директора электронной площадки РТС-тендер Максим Сыромахо прокомментировал «Клерку»:

«Изменения правил нацрежима с 2025 года приоритезировали товары и услуги, производимые внутри страны отечественным поставщиком. Новые правила позволяют показать возможности малого бизнеса, в т. ч. в реальном секторе экономике – обработке, строительстве, технологичных секторах – научной деятельности и IT, и в других отраслях. Это практическая поддержка МСП».

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