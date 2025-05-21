Если самозанятый невовремя выдаст чек, его оштрафуют на 20% от суммы расчета

За повторное нарушение оштрафуют на всю сумму расчета, но есть и смягчающее обстоятельство — когда самозанятый исправил ошибку в чеке.

ФНС разъяснила, какая ответственность грозит самозанятому, если он нарушил срок формирования чека в приложении «Мой налог».

Согласно ч. 3 ст. 14 федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, самозанятый должен сформировать чек и передать его покупателю в момент расчета наличными или с использованием электронных средств платежа.

Если расчет прошел в безналичном порядке, то чек нужно сформировать и передать заказчику не позднее 9-го числа месяца, который следует за моментом расчета.

За первое нарушение самозанятый заплатит штраф в размере 20% от суммы расчета без сформированного чека. Если не выдать чек повторно в течение полугода, то оштрафуют на всю сумму расчета.

При этом есть и смягчающее обстоятельство. Например, если самозанятый выявил ошибку в сведениях о расчетах и устранил ее. Об этом сказано на сайте ФНС.

Ранее мы писали, что в чеке от самозанятого должно быть указано основание получения денег. Общая фраза не подойдет.