Если самозанятый невовремя выдаст чек, его оштрафуют на 20% от суммы расчета

ФНС разъяснила, какая ответственность грозит самозанятому, если он нарушил срок формирования чека в приложении «Мой налог».
Согласно ч. 3 ст. 14 федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, самозанятый должен сформировать чек и передать его покупателю в момент расчета наличными или с использованием электронных средств платежа.
Если расчет прошел в безналичном порядке, то чек нужно сформировать и передать заказчику не позднее 9-го числа месяца, который следует за моментом расчета.
За первое нарушение самозанятый заплатит штраф в размере 20% от суммы расчета без сформированного чека. Если не выдать чек повторно в течение полугода, то оштрафуют на всю сумму расчета.
При этом есть и смягчающее обстоятельство. Например, если самозанятый выявил ошибку в сведениях о расчетах и устранил ее. Об этом сказано на сайте ФНС.
Ранее мы писали, что в чеке от самозанятого должно быть указано основание получения денег. Общая фраза не подойдет.
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