ЦОК КПП УСН 21.05 Мобильный
Самозанятые

Если самозанятый невовремя выдаст чек, его оштрафуют на 20% от суммы расчета

За повторное нарушение оштрафуют на всю сумму расчета, но есть и смягчающее обстоятельство — когда самозанятый исправил ошибку в чеке.

ФНС разъяснила, какая ответственность грозит самозанятому, если он нарушил срок формирования чека в приложении «Мой налог».

Согласно ч. 3 ст. 14 федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, самозанятый должен сформировать чек и передать его покупателю в момент расчета наличными или с использованием электронных средств платежа.

Если расчет прошел в безналичном порядке, то чек нужно сформировать и передать заказчику не позднее 9-го числа месяца, который следует за моментом расчета.

За первое нарушение самозанятый заплатит штраф в размере 20% от суммы расчета без сформированного чека. Если не выдать чек повторно в течение полугода, то оштрафуют на всю сумму расчета.

При этом есть и смягчающее обстоятельство. Например, если самозанятый выявил ошибку в сведениях о расчетах и устранил ее. Об этом сказано на сайте ФНС.

Ранее мы писали, что в чеке от самозанятого должно быть указано основание получения денег. Общая фраза не подойдет.

🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»

Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда.

В числе спикеров, как и всегда, именитые фамилии — Дмитрий Ряховский, Елена Пономарева, Михаил Мухин, Марина Климова и другие эксперты-практики, чей опыт насчитывает не первый год работы.

Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции смог найти точки для своего роста! Вы можете купить билет по выбору: с возможностью получения записи конференции или без нее.

Купить онлайн-билет

Начать дискуссию

Интересные материалы