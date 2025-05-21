Блогеру Блиновской вернут больше 400 тысяч рублей из «Киви кошелька»

В конкурсную массу Елены Блиновской добавят 438 тысяч рублей. Эти деньги лежали на счете платежного сервиса «QIWI кошелек».

Арбитражный суд Москвы включил в реестр требований кредиторов «Киви банка» заявление финансового управляющего блогера Елены Блиновской. Это значит, что в конкурсную массу Блиновской поступят 438 тыс. рублей, которые лежали в «Киви кошельке».

Представитель Агентства страхования вкладов (ликвидатор «Киви банка») не возражает против требования, отметив, что остаток на такую сумму действительно есть.

В феврале 2024 года Центробанк отозвал у банка «Киви» лицензию, сейчас организация находится в процессе ликвидации.

3 марта 2025 года блогера Елену Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1 млрд рублей и в отмывании денег с 2019 по 2021 годы. Для этого блогер применяла схемы дробления бизнеса.

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