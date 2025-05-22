Роструд определился, к какому виду выплат относится доплата за наставничество

ТК РФ не устанавливает порядок начисления стимулирующих выплат. Поэтому размер оплаты за наставничество нужно устанавливать локальными актами.

Роструд разъяснил, к какому виду выплат относят доплату за наставничество, предусмотренную ст. 351.8 ТК с 1 марта 2025 года.

В письме Роструда от 06.05.2025 № ПГ/08383-6-1 указано, что система оплаты труда включает в том числе компенсационные и стимулирующие выплаты.

Порядок начисления и выплаты стимулирующих выплат законы не устанавливают, он определяется локальными нормативными актами.

Компенсации — это денежные выплаты для возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей (ст. 164 ТК).

То есть компенсационные выплаты — это доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за вредные условия работы. А стимулирующие выплаты — это премии и другие поощрительные выплаты.

Наставничество в сфере труда – это выполнение работником на основании его письменного согласия по поручению работодателя помощи другому сотруднику по обучению профессии (ст. 351.8 ТК).

Роструд делает вывод, что выплата за наставничество относится к выплатам стимулирующего характера. Потому что устанавливается для поощрения работника за выполнение дополнительной функции.

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