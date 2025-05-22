Таксистов без ОСГОП хотят искать по камерам

Сейчас у Минтранса есть возможность объединить базы страховщиков, системы ГАИ и систему наблюдения «Паутина». Это поможет быстро находить таксистов, которые работают без ОСГОП.

Минтранс подготовил проект постановления правительства, по которому таксистов без страховок перевозчика (ОСГОП) начнут ловить с помощью камер под названием «Паутина».

ФГИС «Такси» собираются превратить в центральный сервис по контролю за перевозчиками, его свяжут с федеральным регистром сведений о населении, системами ГАИ и базами страховых компаний. Кроме того, в единый сервис войдут данные о технических осмотрах автомобилей и система наблюдения «Паутина» для фиксации правонарушений и поиска преступников. Об этом пишут «Известия».

«Автоматизированная проверка данных, в том числе по ОСГОП, это не "карательная мера", как может показаться, а шаг к наведению порядка в отрасли», — сказала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

По данным инвестора такси «Шоколад» Спартака Заболотского, в регионах 95% таксистов работают без страховки ОСГОП, а в Москве — 30%. Также он добавил, что сейчас большинство водителей оформляют ОСАГО на такси как на личный автомобиль, а в ГАИ не могут это проверить.

«Есть риск, что предложенная инициатива будет работать на увеличение сборов для страховых компаний, а не на улучшение качества услуг такси», — считает председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

Если проект постановления утвердят, документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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