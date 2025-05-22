Правительство будет быстрее запускать новые госуслуги

Кабмин хочет, чтобы в 2025 году на Госуслугах работали 70 федеральных и 425 региональных жизненных ситуаций.

За наполнение портала Госуслуги сервисами начнет отвечать подкомиссия по вопросам повышения качества оказания государственных услуг. Также этот орган будет контролировать качество оказанных услуг.

Сейчас Минэкономразвития моделирует жизненные ситуации, когда человеку может понадобиться так или иная услуга, а Минцифры отвечают за техническую часть проекта. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Подкомиссия объединит сразу два направления работы: цифровое и регуляторное. Основная цель изменений — убрать межведомственные барьеры и ускорить появление социально-значимых услуг на портале.

В 2024 года в России работали 34 федеральных и 85 региональных жизненных ситуаций, они охватывают свыше 100 общероссийских услуг и больше 2 тыс. местных. Цель правительства на 2025 год — создать еще 36 федеральных и 340 региональных жизненных ситуаций.

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