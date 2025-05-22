Эксперт ответит на все вопросы по НДС и налогу на прибыль

Самые грандиозные изменения по налоговой реформе 2025 года коснулись самых собираемых налогов – НДС и налога на прибыль. Эти изменения касаются всех организаций. Эксперт ответит на типичные вопросы при расчете ключевых налогов.
Приходите на бесплатный вебинар «ОСНО в 2025 году: ответы на вопросы по НДС и Налогу на прибыль». Он состоится уже завтра, 23 мая, в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
1. НДС
Как определить место реализации при работе с иностранными контрагентами.
Нужно ли начислять НДС при получении премий, штрафов, обеспечительных платежей.
Какие платежи должен включить в налоговую базу арендодатель.
В каких случаях и как организовать раздельный учет «входящего» НДС.
Когда покупатель должен восстановить авансовый вычет НДС.
Нужно ли восстанавливать НДС при списании активов.
Как не опоздать с переносом вычетов.
2. Налог на прибыль
В каких случаях доходы нужно распределять между отчетными периодами, а по каким сделкам доход признается сразу в полном размере.
Как признавать доходы при передаче исключительных и лицензионных прав на НМА.
С каких доходов можно не платить налог на прибыль.
Как правильно распределить расходы на прямые и косвенные.
Когда и как можно учесть «опоздавшие» расходы.
При каких условиях признаются НМА в налоговом учете
Как учитывать расходы на приобретенные лицензионные права.
Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
Ждем вас на вебинаре 23 мая в 11:00 мск!
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