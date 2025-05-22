Эксперт ответит на все вопросы по НДС и налогу на прибыль

Самыми большими и сложными налогами на ОСНО являются НДС и налог на прибыль. Получите ответы на типичные вопросы бухгалтеров по НДС и налогу на прибыль, чтобы не допустить ошибок.

Самые грандиозные изменения по налоговой реформе 2025 года коснулись самых собираемых налогов – НДС и налога на прибыль. Эти изменения касаются всех организаций. Эксперт ответит на типичные вопросы при расчете ключевых налогов.

Приходите на бесплатный вебинар «ОСНО в 2025 году: ответы на вопросы по НДС и Налогу на прибыль». Он состоится уже завтра, 23 мая, в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. НДС

Как определить место реализации при работе с иностранными контрагентами.

Нужно ли начислять НДС при получении премий, штрафов, обеспечительных платежей.

Какие платежи должен включить в налоговую базу арендодатель.

В каких случаях и как организовать раздельный учет «входящего» НДС.

Когда покупатель должен восстановить авансовый вычет НДС.

Нужно ли восстанавливать НДС при списании активов.

Как не опоздать с переносом вычетов.

2. Налог на прибыль

В каких случаях доходы нужно распределять между отчетными периодами, а по каким сделкам доход признается сразу в полном размере.

Как признавать доходы при передаче исключительных и лицензионных прав на НМА.

С каких доходов можно не платить налог на прибыль.

Как правильно распределить расходы на прямые и косвенные.

Когда и как можно учесть «опоздавшие» расходы.

При каких условиях признаются НМА в налоговом учете

Как учитывать расходы на приобретенные лицензионные права.

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Ждем вас на вебинаре 23 мая в 11:00 мск!